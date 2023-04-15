السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بلينكن: تسريب وثائق البنتاغون السرية لم يؤثر على علاقاتنا بشركائنا

بلينكن: تسريب وثائق البنتاغون السرية لم يؤثر على علاقاتنا بشركائنا
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن تسريب وثائق البنتاغون السرية، لم يؤثر على علاقات واشنطن بشركائها.

العالم - الأميركيتان

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا: "عقب تسريب المعلومات، أجرينا اتصالات على أعلى المستويات بحلفائنا وشركائنا، وأوضحنا لهم التزامنا بحماية استخباراتنا المشتركة وشراكاتنا الأمنية".

وأشار بلينكن، إلى أن حلفاء الولايات المتحدة أظهروا الامتنان، حول الإجراءات التي تتبعها واشنطن للرد على هذه التسريبات.

يذكر أن البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية يحققان حاليا في تسريب عدد من الوثائق السرية للبنتاغون والوكالات الأمنية الأمريكية، والتي تخص النزاع في أوكرانيا والتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية ومستوى تجهيزها والأوضاع الميدانية بشكل عام، وعدد الخسائر وكميات الأسلحة والذخيرة المطلوبة وغير ذلك من التفاصيل العسكرية الحساسة.

ووجهت محكمة في بوسطن يوم الجمعة الماضي، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيشيرا، بسبب "التخزين غير القانوني لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، ووثائق استخباراتية سرية، وإتاحتها للجمهور العام.

ويواجه تيشيرا عقوبة بالسجن تصل مدة 10 سنوات، وسيبقى رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المقبلة المقررة في الـ 19 من أبريل 2023.

روابط ذات صلة

المحكمة توجه لائحة اتهام للمشتبه في تسريبه وثائق البنتاغون السرية

روسيا تشكك بصحة تسريب وثائق أمريكا السرية بشأن حرب أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بكين: نأمل أن تدعم برلين موقف الصين فيما يخص قضية تايوان

بلينكن: تسريب وثائق البنتاغون السرية لم يؤثر على علاقاتنا بشركائنا

شاهد بالفيديو... السودان على صفيح ساخن... اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع

بحرية الحرس الثوري تضبط مليون و 450 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسي

زلزال بقوة 4.2 يضرب تركيا

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. اشتباكات الجيش  والدعم السريع.. السودان والاستقرار المفقود