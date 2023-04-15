شاهد.. كاميرا العالم ترصد وصول الاسرى اليمنيين الى صنعاء

العالم - مراسلون

يوم آخر تتواصل فيه عملية تبادل الأسرى بين صنعاء وأطراف التحالف السعودي الإماراتي تنفيذا لاتفاق ملف الاسرى الموقع عليه مؤخرا في سويسرا، إذ يستقبل مطار صنعاء الدولي وصول "350" من أسرى قوات صنعاء، مقابل الإفراج عن عدد من مقاتلي الطرف الآخر بينهم ”خمسة عشر" سعوديا، فيما يصل القوام الكلي لصفقة التبادل التي يشرف عليها الصليب الأحمر والممتدة ل 3 أيام، إلى "887" أسيرا من الطرفين.

وقال مسؤول في مكتب لجنة الصليب الأحمر باليمن فريد الحميد: "اطلاق المزيد من المحتجزين يعني المزيد من بناء الثقة بين الاطراف، وهذا بدوره ينعكس ايجابا على المشاورات السياسية التي ستفضي الى حل سياسي ينهي النزاع الذي طال أمده".

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: "تنفيذ الاتفاق يسير بشكل جيد ولم يكن هناك أي تعثر او تعنت من قبل أي طرف في تنفيذ ما تم التوافق عليه، اليوم استكملنا الدفعة الثانية من الاتفاق والتي تحرر بومجبها 350 اسيرا من اسرانا".

وكسابقاتها حظيت هذه الدفعات الجديدة للأسرى القادمين من سجون السعودية والساحل الغربي اليمني، باستقبال كبير رسمي وشعبي، تقديرا لحجم تضحيات المحررين بعد، سنوات من المعاناة في هذه السجون.

المشهد الأكثر ابتهاجا وانسانية هنا تترجمه وجوه أهالي الأسرى، وفرحتهم في لحظات استقبال ذويهم.

وإلى جانب ما يمثل نجاح اتفاق الأسرى من بعد إنساني، فإن كثيرين يرون أنه قد يمهد للتقدم في ملفات انسانية أخرى مازالت متعثرة وعالقة، وتقريب وجهات النظر بين صنعاء والرياض للدفع بجهود السلام نحو حل سياسي شامل.

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