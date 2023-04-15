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تخفيض التصنيف الائتماني لاقتصاد كيان الاحتلال

تخفيض التصنيف الائتماني لاقتصاد كيان الاحتلال
السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

خفّضت كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لاقتصاد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.

العالم - الاحتلال

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز”، أنها خفّضت التصنيف الائتماني الإسرائيلي من “إيجابي” إلى “مستقر”، بسبب “الطريقة التي تحاول بها حكومة الإحتلال تمرير التعديلات القضائية دون البحث عن توافق واسع”، وفق يديعوت أحرونوت العبرية.

وجاء إعلان موديز بعد أن تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ في الأيام الأخيرة مع المديرين التنفيذيين للشركة في محاولة لإقناعهم بعدم خفض توقعات التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي.

وشكلت التعديلات المذكورة هزة لاقتصاد الإحتلال، وبالتالي أضعفت المؤسسات، وسط عجز عن التقدم بشكل أكبر، وفق موديز.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حال التوصل إلى حل دون تعميق التوترات فتعيد النظر في قرارها وتدرس إعادة التصنيف الإيجابي.

ومنذ عدة أسابيع يتظاهر عشرات الآلاف في الكيان الإسرائيلي؛ احتجاجا على سعي حكومة نتنياهو تمرير تغييرات قضائية ترمي لإضعاف السلطة القضائية وفق المعارضين.

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