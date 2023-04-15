فريق سعودي يعقد لقاءات في صنعاء بشأن الحل السياسي وإطلاق الأسرى

العالم - اليمن

وأضافت الخارجية السعودية، في بيان، أنّ هذه اللقاءات "شهدت نقاشات مُعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، وكذلك الحل السياسي الشامل في اليمن".

وأكّدت أنّ لقاءات الفريق السعودي في صنعاء "اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية"، مشيرةً إلى أنّ "زيارة الوفد السعودي لصنعاء امتداد للمبادرة السعودية وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الأممية".

وأفادت الخارجية السعودية بأنّ هذه اللقاءات ستُستكمل في أقرب وقت "نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات، بما يؤدي للتوصّل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنيين".

بدوره، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنّ حركة أنصار الله تتطلع إلى "إنهاء الحرب تماماً وليس إلى هدنة"، مؤكداً أنّ الحركة لا تريد الاستئثار بالسلطة في اليمن.

وكشف الحوثي، خلال لقاء أجرته معه شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنّ مطالب أنصار الله من السعودية والتحالف ليست مطالب خارجة عن المألوف، حيث "ستتضمّن فتح الأجواء وفك الحصار وإعادة النشاط التجاري"، مشيراً إلى أنّ هذه ليست مطالب بل حقوق.

وقال الحوثي إنّ المحادثات مع السعودية حالياً تتناول الملف الإنساني في اليمن، داعياً إلى اتخاذ خطوات على أرض الواقع في هذا الصدد.

وأمس الجمعة، قال رئيس الوفد اليمني المفاوض باسم حكومة صنعاء محمد عبد السلام إنّ اليمن خاض مشاورات صعبة ومكثفة جداً، وناقش قضايا شائكة ومتشابكة في الملف الإنساني والعسكري والسياسي، مؤكداً إحراز "تقدّم في بعض الملفات".

ولفت عبد السلام إلى وجود "ملفات أخرى لم تستكمل"، وأنّ "الوفد السعودي غادر لإجراء مزيد من المشاورات".

وأوضح ممثل حكومة صنعاء أنّ الأطراف المتفاوضة "اتفقت على الاستمرار في أجواء التهدئة القائمة المنسحبة على الهدنة وإبقاء التواصل قائماً".

جاءت هذه التصريحات عقب وصول الأسرى اليمنيين المحررين إلى مطار صنعاء قادمين من مطار خميس مشيط في السعودية.