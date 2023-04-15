اكبر عملية تسريب اسرار استخباراتية تحرج ادارة بايدن.. شاهد ماذا تحوي؟

في أكبر عملية تسريب والكشف عن معلومات استخباراتية، إضرارا وإحراجا، منذ عشر 10 سنوات في الولايات المتحدة؛ شاب عشريني يدعى جاك تيشيرا قام بنشر عشرات الصفحات من الوثائق السرية العسكرية.

كشفت الوثائق المسربة وجود مخاوف أمريكية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من بينهم الكيان الإسرائيلي وكوريا الجنوبية.

وتم تبادل الوثائق بين مجموعة صغيرة على برنامج 'ديسكورد' للدردشة النصية والمقاطع المصورة، قبل أن يتم التقاطها وتوزيعها على نطاق أوسع عبر تطبيق تليغرام، حيث أصبحت هيئات ومؤسسات الأنباء الدولية على دراية بها لأول مرة.

وجهت المحكمة لائحة اتهام إلى جاك تيشيرا الذي مثل أمام قاض في محكمة ماساتشوستس الفدرالية في بوسطن بعد تحقيق استمر أسبوعا في واحدة من أكبر قضايا تسريب الوثائق منذ أن سرب إدوارد سنودن وثائق تابعة لوكالة الأمن القومي عام 2013.

ولم يطلب من الشاب الإدلاء بأي أقوال، وتقرر توقيفه في انتظار جلسة الاستماع المقررة الأربعاء المقبل، ووجهت إليه أثناء جلسة الاستماع القصيرة في بوسطن تهم من بينها 'تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح وسحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح، تصل عقوبة التهمتين إلى السجن لمدة عشر 10 سنوات، وخمس سنوات على التوالي.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند إن النيابة العامة ستطلب إنزال عقوبات شديدة للغاية بالمتهم. وقال الرئيس جو بايدن إنه أمر الجيش والاستخبارات بتشديد الإجراءات الأمنية بشأن المعلومات الحساسة والسرية بعد هذا الخرق.

ولم يعلن المحققون بعد عن استنتاجاتهم بشأن الدافع وراء تسريب جاك الوثائق. يذكر أن جاك تيشيرا التحق بالقوات الجوية للحرس الوطني عام الفين وتسعة عشر وكان متخصصا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحصل على تصريح الإطلاع على وثائق شديدة السرية عام 2021.