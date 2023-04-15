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مصادر إعلامية: وزير الخارجية السعودي يبحث في مكالمة هاتفية مع نظيريه الإماراتي والأميركي الأوضاع المتوترة في السودان

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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