القائد العام للقوات المسلحة السودانية يصدر قرارا بحل قوات الدعم السريع

العالم - السودان

وأعلنت "قوات الدعم السريع" بقيادة حميدتي في السودان، اليوم السبت، تطويق القوات المسلحة السودانية مقراً لها في أرض المعسكرات سوبا في الخرطوم، مستهدفة إياه بأسلحة ثقيلة وخفيفة، وذلك مع تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الجانبين. من جانبه، أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة (تحت قيادة البرهان) بياناً قال فيه إن "قوات الدعم السريع حاولت، في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية (جنوب الخرطوم)، ومواقع أخرى، مؤكداً تصدي القوات المسلحة لها.

ووصف قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأنه مجرم، واتهم الجيش بتنفيذ انقلاب.

بالمقابل قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن "قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا"، وأكد أنه في حال استمرار الحرب سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.