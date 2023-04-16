وزير الطرق الايراني: العديد من الدول ترسل طائراتها المدنية الينا للصيانة

العالم - ايران

واضاف الوزير بذرباش في اول اجتماع لمجلس الابحاث والتكنولوجيا والذي عقد في مركز ابحاث الطرق والاسكان واعمار المدن يوم السبت " حققنا انجازات جيدة في مجال النقل الجوي ، في السابق لم نكن قادرين على تصليح قطعة واحدة لكن الان يتم تصليح العديد من قطع الطائرات في داخل البلاد، كما ان العديد من الدول ترسل طائراتها للصيانة واصلاح الاعطاب الى ايران وهذا امر جيد ويجب ان يتسارع".

وتابع وزير النقل الايراني: ان روسيا وبعض الدول الأخرى ارسلت طائراتها الى ايران للصيانة والتصليح والان هناك سوق نشط في ايران في مجال صيانة الطائرات .