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لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن اليوم الأحد عطلة رسمية

لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن اليوم الأحد عطلة رسمية
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية العاصمة السودانية الخرطوم بيانا أكدت فيه متابعتها للأحداث التي شهدتها الولاية.

العالم- السودان

وحسب موقع "سونا" السوداني أصدرت اللجنة عددا من القرارات، حيث قالت في بيانها: "ظلت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم في حالة إنعقاد دائم منذ صباح يوم امس السبت الموافق 15 أبريل 2023 لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية ونسبة للظروف الأمنية الحالية".

وبحسب البيان، فقد قررت اللجنة الآتي:

"1- أن يكون اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم.

2- على المواطنين الكرام الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك.

3- استمرار حكومة الولاية والمحليات في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.

4- تحري تلقي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير على أمنهم و سلامتهم".

كما أكدت لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية حرصها التام على أمن وسلامة مواطنيها.

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