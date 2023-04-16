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مدرس رياضيات يعود للجامعة بسبب مرض ابنه

مدرس رياضيات يعود للجامعة بسبب مرض ابنه
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تخرّج مدرس رياضيات متقاعد بشهادة في الفيزياء في عمر الخامسة والسبعين، نافضاً الغبار عن كتبه بعد مرور أكثر من نصف قرن على تؤهله للعمل، أملاً في مساعدة ابنه المصاب بمرض التوحد، وفق تقرير لصحيفة The Times البريطانية.

العالم - منوعات

التحق راندولفو فراتيشي بجامعة كاميرينو الإيطالية، في محاولة للوصول لفهمٍ أفضل عن حالة ابنه ناتان، البالغ من العمر 25 عاماً، المُودَع في مؤسسة مختصة، وهو ما ممثل دافعاً لأستاذ الرياضيات المتقاعد لدراسة الفيزياء.

حيث قال فراتيشي، لصحيفة La Stampa، "قلبي فاض بالمشاعر وأنا أناقش أطروحتي، كنت أقارن رفاقي الطلاب بابني، المجبر على البقاء في منشأة صحية، والآن بعدما حدّثت معرفتي أعتزم مواصلة دراساتي لاكتشاف أشياء مفيدة".

تقاعد فراتيشي، الذي يعيش في بلدة جيسي بمنطقة مارتشيه، من وظيفته في تدريس الرياضيات منذ أكثر من عقد، وعمل بعدها في إدارة متحف الأبرشية في بلدته.

كما تعرّف فراتيشي أكثر على لغز الدماغ البشري عندما طور أحد زملائه في المتحف شكلاً عنيفاً من الخرف الدماغي، الذي جعل وضعه يتدهور في غضون أشهر، لدرجة الحاجة للاعتماد الكامل على عائلته.

وفق صحيفة "التايمز"، تسهم الرياضيات والفيزياء بدور أساسي في تطوير تقنيات مثل التصوير المقطعي المُحوسَب، ويعتقد فراتيشي أنَّ الوقت قد حان للفيزيائيين لتحويل انتباههم من ألغاز الكون إلى أمراض الدماغ، مثل التوحد ومرض الزهايمر وباركنسون. وقال: "إنَّ صغر حجم الجزيئات اللامتناهي، والسعة اللامحدودة للكون تتحدث نفس اللغة".

بينما يعتزم فراتيشي الآن بدء الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه. ورغم عمره فإنه لا يدع ذلك يردعه. وقال: "نحن نزرع، وشخص آخر سيجمع الثمار، العلم ليس نظاماً مغلقاً، بل جهد جماعي، وتنمو المعرفة كلما تقدمنا، ونتشارك المعلومات والخبرة والاكتشافات".

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