إستمرار تبادل الأسرى بين السعودية واليمن

العالم - مع الحدث

هل هناك عوائق امام تنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع الاخير للجنة الاشراف؟

هل تنتظرالسعودية وصول اسراها بعد وصول اسرى لانصار الله؟

ماذا عن ترحيب المبعوث الدولي لعملية التبادل مادامت تسير وفق الخطة المرسومة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاعلامي اليمني عبدالحفيظ معجب، وعضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أحمد ابو حمراء، الوزير المفوض للحكومة اليمنية عبدالله سلام الحكيمي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..