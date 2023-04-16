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مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية

مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

في إطار مواصلة المساعي الأممية لإيجاد حل للنزاع في السودان، دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية فورا والعودة إلى الحوار.

العالم- السودان

جاء ذلك في بيان لأعضاء مجلس الأمن، حيث عبر أعضاء المجلس، وفق البيان، عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع، واستنكروا مقتل وإصابة أشخاص من بينهم مدنيين".

ودعا أعضاء مجلس الأمن أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 56 والإصابات إلى 595 .

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي. ووقف الأعمال القتالية فورا.

هذا وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

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