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شاهد.. اهتمام دولي بيوم القدس العالمي

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بالتلبية الضخمة لنداء يوم القدس العالمي علی المستوی العالمي.

العالم - فلسطين

وقد احيت عدد من بلدان العالم، يوم القدس العالمي تحت شعار "الضفة درع القدس" بمظاهرات ضخمة مؤکدين على أحقية القضية الفلسطينية.

وقد خرجت مسيرات كبيرة وفعاليات في كل من ايران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين، أكدوا فيها دعم القضية الفلسطينية وشعبها بمواجهة جرائم الاحتلال وسط شعارات من وحي المناسبة وأخرى منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.

وجاء في تغريدة علی حساب "روز روشن":"يحتفل الأحرار في العالم بإحياء يوم القدس العالمي الذي أعلنه الامام الخميني نصرة للقضية الفلسطينية وللقدس في كل آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، ورفضا لوجود كيان الاسرائيلي على أرض فلسطين، والإحياء اليوم هو بمثابة تأكيد على أهمية المقاومة".

وعلق نورهان کاتباً:"أهمية إحياء يوم القدس العالمي هو تحديد وتجديد الموقف من كيان الاحتلال الإسرائيلي بوصفه "دولة احتلال عنصري"، ثم تجديد الموقف الداعم لحركات المقاومة الفلسطينية والعربية".

اما محمد رضا فقد کتب:"الهدف إزالة "إسرائيل" من الوجود، هدف واقعي يمكن تحقيقه".

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