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قوات الاحتلال تعتقل شبانا فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم في القدس

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات بحق شبان فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مع القوات عند باب الساهرة بالبلدة القديمة وفي محيط باب المجلس إحدى أبواب المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الشبان في حي باب حطة والساهرة والأسباط وحارة السعدية وبالبلدة القديمة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى جهة غير معلومة بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتكبيل ايديهم بروابط.

وأضافت أن قوات الاحتلال استنفرت في محيط المسجد الأقصى، فيما ألقى شبان المفرقعات النارية نحو الجنود عند باب الساهرة.

وفي بلدة الرام، اعتقلت القوات الإسرائيلي الشاب المقدسي محمد جرادات أثناء مروره على حاجز جبع.

وتشهد باحات المسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس، اعتداءات متكررة ومتصاعدة من قوات في جيش الاحتلال بدعم وتحريض من حكومة بنيامين نتنياهو ذات الأغلبية اليمينية المتطرفة، حيث تقمع القوات الفلسطينيين بعنف مستخدمة قوة السلاح.

وتسفر هذه الاعتداءات التي يتصدى لها المقدسيون، عن وقوع إصابات بجروح متفاوتة، كما ويُعتقل ويحتجز أخرون وزوجهم داخل السجون.

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