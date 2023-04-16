إيران وفنزويلا توقعان وثائق واتفاقيات نفطية مشتركة جديدة

العالم - ايران

ويمضي التعاون النفطي الإيراني-الفنزويلي في مجال تطوير الحقول وتحديث المصافي والمجمّعات البتروكيماوية وتجارة النفط قدماً بشكل متنامي ومتزايد وصولاً الى توقيع وثائق ومذكرات تعاون مشتركة جديدة.

ووقع وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" خلال زيارته للعاصمة الفنزويلية كراكاس العديد من الوثائق ومذكرات التفاهم مع نظيره الفنزويلي "بيدرو رافاييل تيليشيا" بحضور النائبة الأولى للرئيس الفنزويلي "دلسي إلوينا رودريغيز غوميز" ، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وفنزويلا في قطاعي صناعات المنبع والمصب في صناعة النفط.

يُذكر بأن تطوير حقول النفط والغاز وإعادة إعمار وتجديد مصافي النفط الفنزويلية بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية هي من بين القضايا المذكورة في المذكرات الموقعة بين وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" ونظيره الفنزويلي "بيدرو رافائيل تيليشيا ".

كما وان في هذه الوثائق تم إبرام اتفاقيات حول إعادة بناء وتحديث المجمعات البتروكيماوية الفنزويلية مع الخدمات الفنية والهندسية والمعدات الإيرانية، وإعادة بناء وتحديث رصيف التحميل ومحطة النفط وتجارة وتصدير النفط ومكثفات الغاز والمنتجات البترولية.

وكانت إيران وفنزويلا قد أبرمتا بالفعل اتفاقيات في مجال النفط والطاقة منذ بداية حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي، وقد تم توقيع جزء مهم من هذه الاتفاقيات التنفيذية والوثائق الجديدة لتطوير وتعزيز التعاون الفعال بين البلدين.