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الجيش السوداني يعلن الاستيلاء على 35 عربة لقوات الدعم السريع

الجيش السوداني يعلن الاستيلاء على 35 عربة لقوات الدعم السريع
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، الاستيلاء على 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع.

العالم- السودان

جاء هذا في بيان نشرته القيادة العامة للجيش السوداني عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة).

وقال البيان إن القوات المسلحة المنطقة الجنوبية العسكرية الفرقة الرابعة مشاة "الدماذين"، تسلمت 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع بكامل أسلحتها وعتادها.

وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.

وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.

وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية، أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.

واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.

يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

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الجيش السوداني يعلن الاستيلاء على 35 عربة لقوات الدعم السريع

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