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شاهد.. تداعيات عملية تبادل الاسرى في اليمن

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

قال الوزير المفوض للحكومة اليمنية عبدالله سلام الحكيمي، إن انسيابية عملية تبادل الاسرى في اليمن تشير الى قرب الحلول السياسية في الازمة اليمنية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الحكيمي إن السلاسة التي تمت بها عملية تبادل الاسرى بين اطراف التحالف السعودي بين صنعاء بالقياس للعراقيل التي كانت تحول بين اتمام هكذا عمليات، تدل على أن الأجواء التي تتم فيها هذه العملية حاليا هي اجواء جيدة من الناحية السياسية.

ورأى الوزير المفوض للحكومة اليمنية، انه في الاطار العام لا يمكن الفصل بين عملية تبادل الاسرى بين اطراف التحالف السعودي وصنعاء وبين الملف السياسي، لانه لو لا توفر اجواء ايجابية في مسار اللقاءات والمشاورات والمفاوضات بين صنعاء والرياض لما كانت تمت عملية التبادل بهذه السلاسة.

ورأى الحكيمي، أن المشاورات واللقاءات المباشرة بين الرياض وصنعاء همشت الى حد كبير الادوار الخارجية في الازمة اليمنية على مستوى الامم المتحدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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