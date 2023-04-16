شاهد.. المستجد في عملية تبادل الاسرى في اليمن

العالم - خاص بالعالم

وقال أبو حمراء، إن صفقة تبادل الأسرى بين صنعاء وأطراف التحالف السعودي بإشراف الأمم المتحدة ستكون على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منها والتي شملت تحرير 250 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية، وكذلك المرحلة الثانية والتي تم تحرير 350 أسيرا، مقابل 15 سعوديا وثلاثة سودانيينن مشيرا إلى أن عملية تبادل الأسرى تمت بنجاح.

وأضاف، أن اليوم الأحد صنعاء على موعد تنفيذ الفصل الأخير من عملية تبادل الأسرى، حيث سيتم وصول 108 أسرى من أسرى الجيش واللجان الشعبية، والذين تم أسرهم في محافظة مأرب من بينهم المخطوفون والمعتقلون وكذلك "سميرة مارش".

وبين عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أن من المقرر عملية تبادل الأسرى تشمل 887 أسيرا حيث تم تحريرهم 600 أسير وبقي 180 أسيرا من اليمنيين ليصل إجمالي الأسرى المحررين 706 أسرى، وفي المقابل سيفرج عن 181 من الطرف الآخر، حيث تم إلى الآن تحرير 15 سعوديا وثلاثة سودانيين.

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