قائد الثورة : الاعداء فشلو في خططهم ضد ايران بسبب الاساس القوي للثورة الاسلامية

العالم - ايران

ولفت الى ان الاستكبار واينما يرى مصلحته فانه، يبدأ الصراع من خلف الكواليس واضاف : إن الاهتمام بخطط العدو الخمسية أو العشر سنوات أمر جيد وضروري ، لكن ينبغي الانتباه والمراقبة لخططه متوسطة وطويلة المدى .

واشار الى انه كان للأمريكيين مصالح في العراق وأفغانستان ، لكن هدفهم النهائي كان إيران الإسلامية واضاف : بسبب الأساس القوي للثورة الإسلامية ، فقد فشلوا في هذه المغامرات وتحقيق هدفهم النهائي، وإن الوضع الحالي للكيان الصهيوني هو افضل مثال على هذه الإخفاقات.

وتابع قائلا : لم تواجه عمليات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في رمضان العام الماضي أي رد فعل معين في العالم ، لكن هذا العام هناك مظاهرات ضد جرائمه ، حتى في الولايات المتحدة وإنجلترا.

يتبع ..