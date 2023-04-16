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قائد الثورة : الاعداء فشلو في خططهم ضد ايران بسبب الاساس القوي للثورة الاسلامية

قائد الثورة : الاعداء فشلو في خططهم ضد ايران بسبب الاساس القوي للثورة الاسلامية
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي اليوم الاحد، جمعا من كبار المسؤولين في القوات المسلحة ،حيث وصف هذه القوات بأنها اسوار قوية للبلاد والشعب بحسب تعبير أمير المؤمنين. وأكد، إن هذا المنصب العظيم يحمل في طياته مسؤوليات جسيمة وبحمد الله فان القوات المسلحة تقوم بهذا العمل وتؤدي واجباتها بكل تقدير .

العالم - ايران

ولفت الى ان الاستكبار واينما يرى مصلحته فانه، يبدأ الصراع من خلف الكواليس واضاف : إن الاهتمام بخطط العدو الخمسية أو العشر سنوات أمر جيد وضروري ، لكن ينبغي الانتباه والمراقبة لخططه متوسطة وطويلة المدى .

واشار الى انه كان للأمريكيين مصالح في العراق وأفغانستان ، لكن هدفهم النهائي كان إيران الإسلامية واضاف : بسبب الأساس القوي للثورة الإسلامية ، فقد فشلوا في هذه المغامرات وتحقيق هدفهم النهائي، وإن الوضع الحالي للكيان الصهيوني هو افضل مثال على هذه الإخفاقات.

وتابع قائلا : لم تواجه عمليات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في رمضان العام الماضي أي رد فعل معين في العالم ، لكن هذا العام هناك مظاهرات ضد جرائمه ، حتى في الولايات المتحدة وإنجلترا.

يتبع ..

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