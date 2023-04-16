الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

القتال في السودان..

مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي بشمال دارفور والبرنامج يعلق نشاطه

مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي بشمال دارفور والبرنامج يعلق نشاطه
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة اليوم الأحد عن مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي في اشتباكات بشمال دارفور بالسودان السبت كما علق البرنامج نشاطه في السودان اثر مقتل موظفيه.

العالم - السودان

وعلق برنامج الغذاء العالمي عملياته مؤقتا في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه في دارفور.

وقال مسؤولون أمميون إنه إضافة إلى ذلك قتل 30 شخصا على الأقل وإصابة نحو 400 آخرين، إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

من جانبه قال رئيس البعثة الأممية للسودان انه يشعر بالانزعاج من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت أممية في دارفور.

دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها الثاني وسط أنباء عن سقوط 56 قتيلا بين المدنيين ومئات الجرحى ووسط نفص الكادر الطبي وإرهاق الفرق العاملة، في حين ناشدت أطراف عديدة المتقاتلين من أجل مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية التي تشهدها مناطق القتال.

وفجر اليوم الأحد تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من الخرطوم.

جدد الاشتباكات صباح اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبه، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري، إضافة إلى تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع.

في المقابل، أوضح المستشار السياسي لقوات الدعم السريع أنهم يقاتلون في كل المحاور، وأن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع يقود القتال وفق الخطة المجازة مسبقا.

روابط ذات صلة

السودان.. السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن

قوات الدعم السريع السودانية تنفي مقتل قائديها شمالي وغربي دارفور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جامعة الدول العربية: نحذر من خطورة التصعيد العنيف في السودان

"داعش" يحصد أرواح عمال سوريين في بادية سلمية

عشية ليلة القدر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات 'استباقية' في القدس المحتلة

مجلس صيانة الدستور يصادق على جداول الموازنة العامة للبلاد

اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في اليابان لبحث 'تايوان وأوكرانيا'

وزير خارجية سوریا يزور تونس الإثنين