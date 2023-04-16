مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي بشمال دارفور والبرنامج يعلق نشاطه

العالم - السودان

وعلق برنامج الغذاء العالمي عملياته مؤقتا في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه في دارفور.

وقال مسؤولون أمميون إنه إضافة إلى ذلك قتل 30 شخصا على الأقل وإصابة نحو 400 آخرين، إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

من جانبه قال رئيس البعثة الأممية للسودان انه يشعر بالانزعاج من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت أممية في دارفور.

دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها الثاني وسط أنباء عن سقوط 56 قتيلا بين المدنيين ومئات الجرحى ووسط نفص الكادر الطبي وإرهاق الفرق العاملة، في حين ناشدت أطراف عديدة المتقاتلين من أجل مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية التي تشهدها مناطق القتال.

وفجر اليوم الأحد تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من الخرطوم.

جدد الاشتباكات صباح اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبه، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري، إضافة إلى تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع.

في المقابل، أوضح المستشار السياسي لقوات الدعم السريع أنهم يقاتلون في كل المحاور، وأن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع يقود القتال وفق الخطة المجازة مسبقا.