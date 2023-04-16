مصر وجنوب السودان يعرضان الوساطة بين الأطراف السودانية

العالم - السودان

ووفقا لبيان للرئاسة المصرية فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية "تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي"، وذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير.



والسبت، رفضت القوات السودانية فكرة الحوار مع قوات الدعم السريع، وقالت إنه لا بد من حل "المليشيا المتمردة".

على جانب آخر، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأحد، إن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ نظيره السوداني علي الصادق في اتصال هاتفي قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية.



وأضاف البيان أن شكري أكد أن "الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان".



وتطرق الاتصال أيضا إلى "أهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة".



على جانب آخر، عقد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، الأحد، اجتماعا طارئا بشأن "التطورات السياسية والأمنية الباعثة للقلق" في السودان.

وقال المجلس في تغريدة على "تويتر" إن "مجلس الأمن والسلم عقد جلسة طارئة بشأن التطورات الأمنية والسياسية في السودان.



ولفت إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد دعا للحوار ووقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين والسلام في السودان.