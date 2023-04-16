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وزير خارجية سوریا يزور تونس الإثنين

وزير خارجية سوریا يزور تونس الإثنين
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" سيزور تونس يوم غد في "زيارة عمل".

العالم ـ سوریا

وبحسب بيان للخارجية التونسية، فإن المقداد يزور تونس في الفترة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية نبيل عمار.

وقال البيان إن هذه الزيارة تأتي "في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير تونس لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين".

وهذه أول زيارة لمسؤول من سوریا إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في 2012. ويزور المقداد تونس بعد أن كان قد زار الجزائر، السبت. كما أجرى زيارة يوم الأربعاء إلى السعودية والتقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وأعلنت وزارتا خارجية تونس وسوریا، في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، تبادل فتح السفارات وتعيين السفراء بين الطرفين.

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وزير خارجية سوریا يزور تونس الإثنين