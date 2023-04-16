جامعة الدول العربية: نحذر من خطورة التصعيد العنيف في السودان

العالم - السودان

ودعا مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه غير العادي اليوم بشأن السودان، مجموعة السفراء العرب في الخرطوم إلى التواصل المستمر مع السلطات والأطراف والمكونات ‏السودانية وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع في السودان والتنسيق مع الأمانة العامة والدولة التي ترأس المجلس على المستوى الوزاري “مصر” في هذا الشأن.

واعرب المجلس عن الاسف الشديد من سقوط ضحايا خلال الاشتباكات الاخيرة في السودان وتقدم المجلس بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله.

وطالب المجلس في بيانه الختامي بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته .

كما أكد المجلس على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية و التأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد إلهام .

وحذر المجلس من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميًا مما يحتم على كافة الأطراف اعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا عبر ممارسة اقصى درجات ضبط النفس ‏والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديا لي تفاقمها ومنعا لتدهورها.

‏وأكد المجلس على استعداد جامعة الدول العربية لبذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان على أنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة و بما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني الشقيق والعمل على المتابعة الحثيثة بشكل مستمر لتطورات الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات العربية للأزمة لتحقيق الاهداف المرجوة .

ودعا لابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان ، والطلب من الامين العام اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ماورد في هذا البيان.