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حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران

حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية في مدينة آمُل بمحافظة مازندران شمال ايران عن تفكيك خلية مناهضة للثورة ومرتبطة بزمرة المنافقين "خلق" الارهابية.

العالم- ايران

وقال العقيد عابدين داغمة جي في تصريح للصحفيين اليوم الأحد: اثر بعض الاعمال التي استهدفت الامن في مدينة آمُل، تمكنت الكوادر الامنية في جهاز استخبارات فيلق "كربلاء" التابع للحرس الثورة الاسلامية عبر اجراءات فنية واستخبارية من الكشف عن عناصر الخلية التابعة لمنظمة المنافقين الارهابية التي ارتكبت تلك الاعمال في هذه المدينة.

واضاف: هؤلاء العناصر كان لهم تعاون مع وسائل الإعلام الرئيسية لهذا التنظيم الإرهابي وقاموا بإجراءات مناهضة للأمن، عبر إعداد مقاطع فيديو مختلفة خلال أعمال الشغب والدعوات الأخيرة لاثارة الاضطرابات، وتحضير مواد حارقة وزجاجات مولوتوف، وتدمير بعض الممتلكات العامة والخاصة واستهداف مقرات عسكرية.

واوضح قائد حرس الثورة الاسلامية في مدينة آمُل أن العناصر المتربطين بمنظمة المنافقين الارهابية خططوا للقيام بأعمال في المناطق الحساسة من مدينة آمل، حيث تم اعتقالهم أخيرا من قبل كوادر استخبارات حرس الثورة الاسلامية.

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حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران

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