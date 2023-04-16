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الديلمي: المرتزقة يماطلون ويبتزون بشكل كبير في ملف الأسرى والمختطفين

الديلمي: المرتزقة يماطلون ويبتزون بشكل كبير في ملف الأسرى والمختطفين
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير حقوق الإنسان في اليمن على الديلمي، أن اطراف التحالف السعودي يحاولون المماطلة والابتزاز بشكل كبير في ملف الاسرى والمختطفين.

العالم - اليمن

وأوضح الديلمي، أن هناك مخالفات كبيرة من قبل المرتزقة والمجتمع الدولي يغض الطرف عنها، مشيرا إلى أن عملية بيع الاسرى لم تحصل في التاريخ الا مع حزب الإصلاح الذي يقوم ببيع المواطنين والأسرى للسعودية.

وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان رصدت ما يقوم به المرتزقة من تعذيب في مارب والمخاء وتعز بحق الاسرى والمعتقلين، لافتا إلى أن اطراف التحالف السعودي تتعمد إخفاء العديد من الاسرى ولا تفصح عنهم ولابد من التحرك في هذا الجانب.

وأضاف أن عناصر حزب الإصلاح استغلت اختطاف سميرة مارس في المراوغة، مبينا أن هناك العشرات في السجون السرية بمارب ويمارس المرتزقة بحقهم أنواع العذاب.

وقال وزير حقوق الإنسان، إن هناك مجموعة من القضايا بحاجة الى النقاش بشكل دقيق كشكاوى الاختطاف، مؤكدا وجود تعاون بين الوزارة وبين اللجنة الوطنية للأسرى ودور الوزارة يتلخص في مساعدة لجنة الأسرى.

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