تبادل للأسرى وتفاؤل كبير بشأن عملية السلام 

العالم - المشهد اليمني

كما تم تبادل شقيق وابن طارق عفاش المدعوم من قبل الإمارات مقابل إطلاق التحالف السعودي عن مئة أسير من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

وشملت الصفقة إطلاق صنعاء 72 أسيرا من أسرى التحالف من بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي مقابل إطلاق التحالف 250 أسيرا من قوات الجيش واللجان الشعبية في عدن والمناطق الجنوبية.

وقد أعلن التحالف السعودي عن أجواء إيجابية في المباحثات التي أجراها وفده في صنعاء وقال إن الزيارة أدت إلى تقدم في ملف الأسرى وبعض الملفات الأخرى.

كما أبدت قيادات في صنعاء تفاؤلها بالمحادثات التي حصلت في صنعاء وقالت إن هناك تقدما في بعض الملفات وأنها ستعقد جولات أخرى من المفاوضات للوصول إلى حل نهائي.

فهل بالفعل انفرجت الأزمة في اليمن؟

وماهي أبرز الملفات التي لازالت عالقة؟

وماذا عن موضوع بقية الأسرى وكذلك تثبت عملية إيقاف إطلاق النار ورفع الحصار للوصول إلى الحل الشامل؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.. من صنعاء وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني علي الديلمي ومن بيروت الإعلامي اليمني طالب الحسني.

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