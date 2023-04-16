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الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من نفط الجزيرة

الاحتلال الأمريكي يسرق مئات الأطنان من نفط الجزيرة
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

واصل الاحتلال الأمريكي نهبه موارد وثروات السوريين في المناطق التي يحتلها، بالتعاون مع ميليشيا “قسد” المرتبطة به، حيث سرقت قواته خلال الساعات الماضية مئات الأطنان من النفط السوري من حقول الجزيرة.

العالم ـ سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 44 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق من حقول الجزيرة خرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي متوجهة إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.

وتنشط القوات الأميركية في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء.

وتشهد مناطق شرق سوريا تحت سيطرة قوات الاحتلال الاميركي والميلشيا "قسد" الموالية لها، حالة من الغضب الشعبي والانتفاضة العشائرية ضد ممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط والقمح والثروات وفرض الضرائب ومنع التعليم والتربية وشن حملات التجنيد الإجباري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.

وتحتوي محافظة دير الزور على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهو "حقل العمر" الذي يقع على بعد 15 كيلومترا شرقي بلدة البصيرة بريف دير الزور.

وهناك أيضا "حقل التنك"، وهو من أكبر الحقول في سوريا بعد "حقل العمر"، ويقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.

وبالإضافة إلى حقلي العمر والتنك، هناك أيضا في ريف دير الزور حقل الورد، والتيم، والجفرة، وكونيكو، ومحطة الـ"تي تو" (T2)، وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري.

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