استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع والجامعة العربية تحذر من التصعيد

العالم - السودان

وتجددت الاشتباكات اليوم الاحد بين الجيش السوداني بقيادى عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في أنحاء متفرقة من الخرطوم، ودوي صوت البنادق والمدافع ما زال يغطي سماء العاصمة السودانية الخرطوم، حيث استيقظت الأهالي على رائحة البارود والدعم وسحب الدخان الكثيفة.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن مجموع القتلى من المدنيين بلغ 56 شخصا، فيما أصيب 595 بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة مع نقص في الكوادر الطبية وارهاق الطاقم الطبي.

من جانبه، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري، إضافة إلى تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع.

في المقابل، أوضح المستشار السياسي لقوات الدعم السريع أنهم يقاتلون في كل المحاور، وأن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع يقود القتال وفق الخطة المجازة مسبقا.

وقال المستشار السياسي لقوات الدعم السريع "ما زلنا نقاتل من داخل القيادة وكثير من الضباط انضموا لنا".

كما قال والي شمال دارفور إن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل عاصمة الولاية بين الجيش وقوات الدعم السريع، موضحا أن الوضع الإنساني بعاصمة الولاية سيئ للغاية، وطالب الأطراف المتقاتلة بمراعاة الظروف الإنسانية.

مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يرفض بشدة أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الوضع في السودان

أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أنه يرفض بشدة أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الوضع في السودان.

ودعا المجلس الطرفين لوقف إطلاق النار دون شروط، وتبني الحل السلمي والحوار لحل الأزمة.

جامعة الدول العربية تحذر من خطورة التصعيد العنيف في السودان

وحذر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لبحث الوضع في السودان، بدعوة من مصر والسعودية، من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميًا مما يحتم على كافة الأطراف اعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا عبر ممارسة اقصى درجات ضبط النفس ‏والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديا لي تفاقمها ومنعا لتدهورها.

مبادرة مصرية سعودية لحل النزاع في السودان

أطلع وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، نظيره السوداني، علي الصالح، اليوم الأحد، على المبادرة المصرية السعودية، بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لحل الخلاف القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد نشوب مواجهات مسلحة بينهم في الخرطوم.

مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي في الاشتباكات بشمال دارفور

وأعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة، عن مقتل ثلاثة من موظفي برنامج الغذاء العالمي في اشتباكات بشمال دارفور بالسودان السبت.

القاهرة وجنوب السوان يعرضان الوساطة لحل الأزمة السودانية

عرضت مصر وجنوب السودان اليوم الأحد الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد المواجهات التي بدأت بينهما أمس السبت في العاصمة الخرطوم ومدن

أخرى.

قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي: ندعو إلى وقف المواجهات العسكرية فورا والعودة لطاولة التفاوض

دعا بيان لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لتغليب الحكمة.

كما دعا البيان إلى وقف المواجهات العسكرية فورا والعودة لطاولة التفاوض، مضيفا أن الخيار لحل القضايا العالقة هو معالجتها سلميا عبر الحلول السياسية.

ويوم السبت أعلنت "قوات الدعم السريع" بقيادة حميدتي في السودان، تطويق القوات المسلحة السودانية مقراً لها في أرض المعسكرات سوبا في الخرطوم، مستهدفة إياه بأسلحة ثقيلة وخفيفة، وذلك مع تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الجانبين.

من جانبه، أصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة (تحت قيادة البرهان) بياناً قال فيه إن "قوات الدعم السريع حاولت، في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية (جنوب الخرطوم)، ومواقع أخرى، مؤكداً تصدي القوات المسلحة لها.

ووصف قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأنه مجرم، واتهم الجيش بتنفيذ انقلاب.

بالمقابل قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن "قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا"، وأكد أنه في حال استمرار الحرب سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.

وفي ما يلي أحدث الأخبار والتطورات بشأن الأوضاع في السودان..

- رويترز: انقطاع البث عن التلفزيون السوداني الرسمي

- الخارجية السعودية: الأمير فيصل بن فرحان أكد في اتصالين مع البرهان وحميدتي دعوة #الرياض للتهدئة ووقف التصعيد

- مجلس السلم والأمن الإفريقي: ندعو الطرفين في السودان لوقف إطلاق النار دون شروط وتبني الحل السلمي والحوار

- مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نؤيد نداء برنامج الغذاء العالمي بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني

- قوات الدعم السريع: السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية من الآن ولمدة 4 ساعات بعد طلب الأمم المتحدة

الجيش السوداني: وافقنا على المقترح الأممي بفتح مسارات إنسانية آمنة لمدة 3 ساعات تبدأ في الرابعة عصر اليوم

- جامعة الدول العربية: نحذر من خطورة التصعيد العنيف في السودان

- مصادر في الجيش السوداني: لدينا 100 أسير من مليشيا الدعم السريع اعتقلوا في مطار مروي

- الجيش السوداني: دخلنا برج القوات البرية في القيادة العامة ونقوم بتطهير المنطقة من فلول المتمردين

- الممثل الخاص للأمم المتحدة: مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي في اشتباكات بشمال دارفور بالسودان السبت

- لجنة أطباء السودان المركزية: تزايد عدد الإصابات وسط قلة الكادر الطبي وإرهاق الفرق العاملة

- بيان للناطق باسم الجيش السوداني: المليشيا المتمردة وقيادتها الانتهازية توهمت أنها ستكون بديلا للجيش السوداني

- السكرتير التنفيذي للإيغاد: طلبت عقد قمة غير عادية لرؤساء دول المنظمة اليوم لمناقشة الوضع في السودان

- الرئاسة المصرية: السيسي وسلفا كير يعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية

- الرئاسة المصرية: رئيسا مصر وجنوب السودان يدعوان لوقف إطلاق النار بشكل فوري في السودان

- المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني: عدد المصابين في الاشتباكات ليس قليلا وليست لدينا إحصائية محددة

- المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني: نعاني نقصا في الكوادر الطبية والأسرّة وانقطاع التيار الكهربائي

- المخابرات السودانية: الجيش يحرر اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى الدعم السريع

- المخابرات السودانية: الجيش يحرر اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع

- إعلام الدعم السريع: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن مقتل قادة قوات الدعم السريع بشمال وغرب دارفور

- المستشار السياسي لقوات الدعم السريع: نقاتل في كل المحاور وحميدتي يقود القتال وفق الخطة المجازة مسبق

- المستشار السياسي لقوات الدعم السريع: ما زلنا نقاتل من داخل القيادة وكثير من الضباط انضموا لنا

- الدعم السريع: طيران أجنبي يهاجم قواتنا في بورتسودان شرقي البلاد

- قوات الدعم السريع: قواتنا استولت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة في الخرطوم

- الجيش السوداني: سيطرنا على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري

- الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: لا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة بالخرطوم

- الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني: ما زالت الاشتباكات دائرة في بعض المواقع لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار

- صباح الاحد: تجدد إطلاق النار في مدينة الخرطوم ودوي انفجارات عنيف