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الاراضي المحتلة.. هجوم سيبراني يعطل نظام رقابة الحدود بمطار اللد

الاراضي المحتلة.. هجوم سيبراني يعطل نظام رقابة الحدود بمطار اللد
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

عطل خلل في نظام رقابة الحدود في مطار بن غوريون في اللد بالاراضي المحتلة حركة المسافرين اليوم، الأحد، ويشتبه أنه ناجم عن هجوم سيبراني.

العالم - الاحتلال

وتسبب الخلل بعدم تمكن المغادرين من الكيان الاحتلال الإسرائيلي والقادمين إليها من الخروج من المطار بسبب عدم تمكنهم من ختم جوازات السفر.

وأفاد مستوطنون في "تل أبيب"، أمس، والذين يوجد في منازلهم نظام "بيت ذكي" بحدوث تشويشات شديدة في منازلهم، وأبلغوا أنه ظهرت على شاشات أجهزة التلفزيون فجأة أفلام خول عمليات مسلحة وإطلاق قذائف صاروخية.

وجاءت في نهاية الشريط المصور عبارة "لا أمن لكم في هذه الأرض".

ونقلت القناة 13 العبرية عن مستوطنة في "تل أبيب" قولها إن "جميع الستائر الكهربائية ارتفعت ونزلت دون توقف، كما أن المصابيح اشتعلت وانطفأت بلا توقف طوال ساعة تقريبا".

وأول من أمس، الجمعة، أعلنت مجموعة قراصنة إنترنت تطلق على نفسها تسمية "أنونيموس سودان" أنها بدأت هجوما سيبرانيا ضد البريد الإسرائيلي ومجموعة من البنوك الإسرائيلية، التي انهار قسم من مواقعها الإلكترونية بعد ذلك بوقت قصير.

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الاراضي المحتلة.. هجوم سيبراني يعطل نظام رقابة الحدود بمطار اللد

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