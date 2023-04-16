الجهاد الإسلامي: سيف المقاومة لن يُغمد إلا بتحرير الاسرى

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال نظمتها لجنة الفعاليات في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي بمدينة رفح، اليوم الأحد، بحضور عدد من القيادات النسوية وكادر الإطار.

وبيّن القيادي المدلل أن الشيخ خضر عدنان يدافع عن كرامة الأمة جميعها بجوعه وعطشه وآلامه ومرضه الذي ينهش جسده، لافتاً الى أن عدنان يصر على استمرار إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأشار إلى أن الشيخ خضر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 71 على التوالي، داعيا للوقوف معه ومساندته.

وأوضح المدلل أن مئات الأسرى المرضى يواجهون الموت البطيء نتيجة جريمة الإهمال الطبي، والقتل العمد التي تمارسها حكومة بن غفير الفاشي المتطرف الذي يحاول تمرير قراره بإعدام الأسرى أمام مرأى ومسمع العالم كله، مذكرا بحالة الأسير وليد دقة الذي يعاني من السرطان، وبالشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي.

وأكد أن تعنت الاحتلال في قضية الشيخ خضر عدنان والأسير وليد دقه ما هي إلا محاولات يائسة لكسر إرادة الأسرى وقتل همة المقاتل لديهم، موضحا أن انتصارات الأسرى مؤخراً وانتصار الشيخ خضر المتكرر في معاركه مع الاحتلال داخل السجون يظهر أننا أمام رجل صنديد و بطل عنيد لا يقبل الدنية في كرامته وكرامة شعبه وقد حدد معالم معركته حتى الانتصار.