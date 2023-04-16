تفاصيل الاحكام الصادرة بحق المدانين في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية

العالم- ايران

وصدرت الاحكام في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية بعد 3 سنوات من التحقيق الشامل و 20 جلسة استماع في المحكمة.

يذكر ان طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية اسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي يوم 8 كانون الثاني 2020 في ضواحي منطقة "صباشهر" التابعة لمحافظة طهران بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما أدى إلى مصرع جميعها ركابها البالغ عددهم 176 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيون.

فبعد الحادث المأساوي، باشرت الجهات القضائية المتابعات الشاملة لهذه القضية. وكان متابعة هذا الملف من أهم العمليات القضائية وأكثرها حساسية وتعقيدًا في السنوات القليلة الماضية من البلاد.

ومنذ وقوع الحادث ، بدأ مكتب المدعي العسكري تحقيقات مفصلة وشاملة على عدة مراحل ، وأخيراً أحيلت هذه القضية إلى الفرع الثاني لمحكمة طهران العسكرية بإصدار أمر استدعاء لـ 10 أشخاص وإصدار لائحة اتهام.

فبعد عقد جلستين للمحكمة ، أثار اولياء الدم ومحاميهم اعتراضات على بعض محتويات القضية وقرار الاتهام الصادر.

ثم تمت إحالة هذه القضية المهمة إلى مجموعة الخبراء الجديدة كما أعلنوا عن رأيهم النهائي بعد تحقيقات مفصلة وبدأت الجولة الجديدة من جلسات المحكمة مرة أخرى على شكل 18 جلسة (كان الوقت التقريبي لكل جلسة 5 ساعات في المتوسط) .

وأخيرًا ، وعقب عقد ما مجموعه 20 جلسة محاكمة سجل فيها ما مجموعه 117 مدعيًا شكاواهم ، وتحدث 55 من المدعين في جلسات المحكمة ، وقام 20 محامًا بتمثيل المدعين وقدموا شكاواهم والأدلة ذات الصلة ، اصدرت المحكمة العسكرية الثانية بطهران رايها وفقًا للتحقيقات التفصيلية التي أجريت في مكتب المدعي العام والمحكمة ، وبيانات وتقارير الضباط العسكريين والقضائيين ، وتقارير الطب الشرعي ، والآراء العلمية ولجنة الخبراء ، والتحقيقات الدولية ، وإفادات المخبرين و دفاع الخبراء والمدعين والمدعى عليهم.

في لائحة الاتهام الصادرة ، فان المتهم الاول اعتقد بصفته قائد نظام الدفاع الجوي M-1 ، أن خصائص الهدف تشبه صاروخ كروز ، وعلى عكس أوامر مركز القيادة ودون الحصول على إذن و خلافا للتعليمات ذات الصلة ، أطلق صاروخين باتجاه الطائرة الأوكرانية .

وحكم على المتهم الرئيسي بالسجن 13 عاما بتهمة التسبب في القتل شبه العمد ودفع الدية لاولياء الدم، وعقوبة إضافية.

وحكم على المتهمين الآخرين في القضية كالتالي:

المتهم الثاني والثالث : السجن سنة واحدة

المتهم الرابع : السجن ثلاث سنوات

المتهم الخامس: السجن ثلاث سنوات

المتهم السادس في القضية: السجن لمدة سنتين

المتهم السابع : السجن لمدة سنتين

المتهم الثامن : السجن لمدة سنة ونصف

المتهم التاسع : السجن سنة واحدة

المتهم العاشر : السجن لمدة سنة

يتبع..