ظاهرة فلكية نادرة قد تحجب رؤية هلال شوال

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ومن الناحية الفلكية فمن المتوقع أن يكون يوم 29 رمضان الموافق لـ 20 نيسان الجاري هو غرة رمضان ليُصار بعدها إلى إعلان فطر شوال لهذا العام وسيكون يوم الجمعة وهذا أمر نادر أيضاً يحدث كل عدة سنوات.

إلا أن الفلك يشير إلى حدوث ظاهرة فلكية ليلة الخميس 20 نيسان وهي اقتران الشمس مع القمر التي قد تحجب رؤية هلال شوال والذي يُفترض أن تشهده معظم الدول العربية والإسلامية.

في توضيح للظاهرة الفلكية، قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أشرف تادرس في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية مصرية، أن يوم وقفة عيد الفطر 20 نيسان سيحدث كسوف كلي للشمس، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين لأن القمر في هذا اليوم سيكون قريباً من الأرض فيحجب قرص الشمس بشكل كامل.

وأضاف تادرس أن الكسوف سيظهر كاملاً في بعض الدول وجزئياً في دول أخرى، والقمر لن يكون مرئياً طيلة الليل لأنه سيشرق مع الشمس ويغرب معها.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن الكسوف الكلي سيبدأ من جنوب المحيط الهندي ثم يتحرك على أجزاء في غرب أستراليا وجنوب دولة اندونيسيا، بينما الكسوف الجزئي سيكون مرئياً في غالبية المناطق من اندونيسا واستراليا.

وتعتمد دول العالم الإسلامي في رؤية هلال شوال على الرؤية المجردة بالعين أو من خلال التليسكوبات والمناظير الفلكية لُيعلن عن بدء عيد الفطر من خلال الهيئات الشرعية في تلك الدول.