بكين: تعاوننا مع روسيا يتطور بشكل جيد ويسهم في الأمن العالمي

العالم - أسيا والباسفيك

وقال الوزير الصيني، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، اليوم الأحد: "نحن نقف كتفا بكتف ونعمل على تحسين رفاهية شعوبنا. مع الأخذ في الاعتبار أن الانتعاش الاقتصادي بطيء للغاية. العالم مضطرب للغاية، والسلام والعلاقات السلمية بين الدول مطلوبة بشدة ... التعاون ( مع روسيا) يتطور على جميع المستويات، وسنواصل هذا التعاون من أجل التنمية والازدهار في العالم بأسره".

وأضاف لي شانغ فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قوية تتجاوز تحالفات الحرب الباردة وليست موجهة ضد دول ثالثة.

وأضاف: "لدينا علاقة قوية... إنها تفوق تحالفات الحرب الباردة وليست موجهة ضد دول ثالثة".

وأشار شانغ فو أيضًا إلى أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ "تربطهما صداقة، والجميع في الصين يعلم ذلك".

وتابع في محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه اختار روسيا على وجه التحديد في زيارته الأولى في منصبه.