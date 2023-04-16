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مقتل 10 جنود و32 متطوعا مدنيا في بوركينا فاسو بهجوم مسلحين

مقتل 10 جنود و32 متطوعا مدنيا في بوركينا فاسو بهجوم مسلحين
الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت محافظة أواهيغويا شمالي بوركينا فاسو، تعرض مفرزة جنود ومتطوعين لهجوم من مسلحين قرب قرية أوريما، وبلغت حصيلة القتلى 40 قتيلا بينهم 8 جنود والبقية من المتطوعين المدنيين.

العالم-افريقيا

وأعلنت المحافظة أن الهجوم شنّه مسلحون مجهولون يوم السبت ... قرابة الساعة 16:00، قرب قرية أوريما.

وأشار الجيش إلى أنه تم "تحييد" "50 إرهابياً على الأقل" في الهجوم المضاد، عدد منهم قتلوا في غارات جوية.

هذا وشهد يوم الأحد "هجوما آخر استهدف مفرزة كونغوسي العسكرية، وفق المصدر نفسه الذي أفاد عن مقتل "جنديين" و"تحييد نحو 20 ارهابيا".

وقالت محافظة المنطقة الشمالية إن 33 شخصا أصيبوا في الهجوم الأول "حالتهم مستقرة" ويخضعون حاليا للعلاج.

في الأثناء، أفاد مصدر أمني لـ"وكالة فرانس برس" أنّ المفرزة التي استهدفت في هجوم السبت كانت مهمتها ضمان "أمن مطار أواهيغويا الذي تم استهدافه".

من جهته، قال أحد السكّان المحليين "إن قتالا عنيفا اندلع ليلة أمس (السبت)" لمدة ساعتين تقريبا".

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مقتل 10 جنود و32 متطوعا مدنيا في بوركينا فاسو بهجوم مسلحين

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