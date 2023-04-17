شمال أفريقيا وانتخابات ليبيا تتصدر المشهد

العالم – المغاربية

كما تطرق البرنامج إلى دخول محاكمة الرئيس الموريتاني السابق مرحلة الاستماع للشهود بالاضافة الى الصمت السياسي وغياب الاحزاب عن نقاشات البرلمان في الجزائر.

البرنامج تطرق ايضا الى الانهيار الاقتصادي في تونس بين الحقيقة والمبالغة الى جانب تحذي منظمات دولية من تدهور الامن الغذائي في ليبيا.

وبشأن الانتخابات المقبلة في ليبيا قال مراقبون للشأن الليبي أن هناك لقاءات عقدت بين الاطراف المعنية في الداخل وخارج ليبيا وربما تنتج هذه الاجتماعات انتخابات وتحقيق مطلب الجميع.

وأضاف المراقبون للشأن الليبي أن الانتخابات يجب أن تكون مبنية على اسس علمية وواقعية وشفافية وأن لا تسمح قوانين الانتخابات بمشاركة مزدوجي الجنسية ولا للقتلة والمجرمين والذين غزو مناطقهم وبلدانهم.

محللون سياسيون ليبيون من جهتهم يقولون أن الاجتماعات بين الاطراف المتصارعة على السلطة في ليبيا لا تفضي الى نتائج ايجابية بشأن مستقبل ليبيا الذي يفتقر الى انتخابات نزيهة، مشيرين الى أن الجميع يظهر قوته للهيمنة على السلطة بعيدا عن الانتخابات لأن الجميع له حساباته الخاصة ويرون أن الانتخابات وسيلة من وسائل الصراع.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..