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10 دول عربية أعادت علاقاتها مع سوريا، 8 تراجع الوضع و3 تمتنع

10 دول عربية أعادت علاقاتها مع سوريا، 8 تراجع الوضع و3 تمتنع
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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