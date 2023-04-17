الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد قرباني: غدا سنعرض الإنجازات الجديدة لطيران الجيش

العميد قرباني: غدا سنعرض الإنجازات الجديدة لطيران الجيش
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد قوات طيران الجيش العميد " يوسف قرباني " أن الإنجازات الجديدة للطائرات التابعة لهذه القوات ستعرض يوم غد الثلاثاء بمناسبة يوم الجيش بينها صاروخ " شفق ".

العالم - ايران

وأكد " قرباني " الذي كان يتحدث اليوم الاثنين على هامش اجراء تدريبات مروحيات طيران الجيش استعدادا للاستعراض المقرر غدا الثلاثاء، موضحا أنها تشارك الى جانب القوات الاخرى في الاستعراض الذي يقام كل عام بهذه المناسبة.

ووصف تحليق الطائرات المذكورة بأنه جميل ولكن صعب في الوقت ذاته ويحتاج الى المزيد من الدقة والاحتراف والتنسيق الكثير للغاية كي يستطيع الطيار تنفيذ العرض بشكل جيد، مؤكدا أن الطيارين سوف يعرضون في استعراض يوم غد الثلاثاء طاقاتهم وتجاربهم.

وتابع المسؤول قائلا: لقد تم الاستعانة بالطيارين الشبان الذين حصلوا على درجة الطيران في الآونة الأخيرة في هذا الاستعراض الى جانب الطيارين المحترفين الذين سجلوا ساعات كثيرة في التحليق المرتفع.

واشار العميد " قرباني " الى أن الاستعراض سيجري غدا الثلاثاء ايضا في المدن الاخرى ويتضمن الهبوط بالمضلة ونثر الزهور من المروحيات.

وأضاف قائلا: ان من الانجازات الجديدة التي تم تحقيقها في هذه القوات، هو صنع صاروخ شفق الذي يبلغ مداه ۲۰ کیلومترا ويتميز بقوة تخريبية هائلة للغاية الذي سيعرض في الاستعراض الذي سيجري يوم غد الثلاثاء.

روابط ذات صلة

الجيش الإيراني يضم 1084 نوعا من المعدات والأسلحة الجديدة إلى وحداته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما سر وجود قوات الجيش المصري في السودان؟

الشيخ عدنان يواصل الإضراب لليوم ’72’ وتحذيرات من استشهاده

شاهد.. اشتباكات مستمرة بين الأطراف المتصارعة في السودان

لوكاشينكو يؤكد عزم بلاده تقديم المساعدة لسوريا

وزير الصحة الايراني: نتطلع لرفع احتياطي البلاد من الادوية الى 100 بالمائة ​​

العميد قرباني: غدا سنعرض الإنجازات الجديدة لطيران الجيش