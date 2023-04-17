قوات 'دقلو' تقتحم منزل البرهان ومطار مروي والجيش ينفي+فيديو

العالم - السودان

ووصفت الصفحة التابعة لقوات الدعم البرهان بـ"الإنقلابي"، وقالت إن عناصرها اقتحموا منزل البرهان بالقيادة العامة.

ق5

كما نشرت قوات الدعم على حسابها في تويتر فيديو اخر تحت عنوان (#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة)

غا

وفي فيديو ثالث قال الحساب إن "الدعم السريع بسط سيطرته الكاملة على مطار مروي".

ت

من جهته، نفى الجيش السوداني في بيان سيطرة "الدعم السريع" على مقر القيادة العامة والقصر الرئاسي بالخرطوم.

ويأتي هذا الادعاء بعد أن ظهر البرهان في مقطع فيديو وهو يصل مطار مدينة مروي الاستراتيجي.

وأعلن الجيش، أمس الأحد، عن سيطرته على المطار والقاعدة الجوية الملحقة به شمال البلاد، مؤكدا أنه "يسيطر على الموقف تماما في مطار مروي".

المصدر: RT