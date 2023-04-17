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الطيران الحربي الصهیوني يخرق الأجواء اللبنانية و استنفار على الحدود

الطيران الحربي الصهیوني يخرق الأجواء اللبنانية و استنفار على الحدود
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

خرق الطيران الحربي الصهيوني اليوم الاثنين حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع، وتنفذ في هذا الوقت ثلاث طائرات من طراز أف 16 طيرانا دائريا في سماء المنطقة.

العالم_لبنان

وافاد المراسلون في جنوب لبنان، بأن في الوقت الذي يواصل فيه القوات الاحتلال بناء جدار عزل في المنطقة الحدودية في بلدة البستان في القطاع الغربي، يسجل حالة من الاستنفار العام للاسرائليين في المواقع الحدودية الامامية مع لبنان في القطاع الشرقي، انطلاقا من محور تلة العباد وحتى بوابة فاطمة مقابل كفركلا، امتدادا حتى الجهات الشمالية الشرقية لمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون وتلة الشعيري خراج بلدة الخيام.

وأشار الى أن هذا الاستنفار للجيش الإسرائيلي، يأتي في اعقاب زعمه ان الشرطة الاسرائلية اعتقلت امس احد المستوطنين الذي كان يحاول التسلل الى الاراضي اللبنانية عبر هذا المحور.

بموازاة ذلك يسجل حركة ناشطة لدوريات الجيش اللبناني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، يتخللها اقامة نقاط مراقبة على طول هذا الخط، وخاصة مقابل مستعمرة المطلة لمراقبة التحركات الإسرائيلية ورصدها ميدانيا تحسبا لاي طارىء والحيلولة لاية محاولة خرق للسيادة اللبنانية.

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