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 بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الجلاء..

الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية

الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية تقدموا خلالها بأحر التهاني والتمنيات للسوريين بمزيد من الاستقرار والتقدم، مؤكدين دعمهم لجهود الحكومة السورية في الدفاع عن سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، والحرص على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وبين سورية في مختلف المجالات.

العالم-سوريا

وتلقى الرئيس الأسد برقيات من كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما تلقى الرئيس الأسد برقيات تهنئة من كل من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس وكيم جونغ أون رئيس شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومن أونغ هيلانغ رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار.

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 بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الجلاء.. الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية

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