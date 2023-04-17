العالم - صدى سوريا

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع معاناة الشعب السوري في ظل غلاء الاسعار والحاصر الظالم.

حرب وحصار وزلزال وأزمات اقتصادية خانقة ساهمت بتبديل العادات الغذائية للسوريين، ظروف سيئة أفرزها الحصار الاقتصادي وما رافقه من نقص كبير في مختلف المواد اللازمة للانتاج، اضافة لغلاء الاسعار الذي حل بمعضمها وجعل الناس عاجزين ان تأمين ابسط احتياجاتهم في الشهر الفضيل.

ويحمل السوريون عزيمتهم للصوم في أعظم الاحوال ولا يخفف من وقعها التكافل التي تحفزه الايام الفضيلة والعودة الى رحاب التذرع الى الله في مشهد يكرس التكافل الاجتماعي والجهات في مواجهة حرب الحصار الظالم.

وناقش برنامج "صدى سوريا" في أحدث حلقاته موضوع "رمضان في سوريا .. حصار اقتصادي وغلاء اسعار" مع كل من الباحث الاقتصادي عمار اليوسف، و خازن غرفة تجارة حلب أيمن باشا.

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