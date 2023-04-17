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رمضان في سوريا .. حصار اقتصادي وغلاء اسعار

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

هو شهر رمضان يحل في سوريا في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، من أكثر تجلياتها وجعا غلاء اسعار المواد الغذائية بسبب حصار "قيصر" الظالم وتبعات الزلزال، ما خلق تغييرا في العادات الغذائية لدى السوريين وعلى الرغم من ذلك تحاول الدولة السورية تخفيف آثاره عبر اجراءات عديدة وسط تعاون المجتمع الأهلي.

العالم - صدى سوريا

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع معاناة الشعب السوري في ظل غلاء الاسعار والحاصر الظالم.

حرب وحصار وزلزال وأزمات اقتصادية خانقة ساهمت بتبديل العادات الغذائية للسوريين، ظروف سيئة أفرزها الحصار الاقتصادي وما رافقه من نقص كبير في مختلف المواد اللازمة للانتاج، اضافة لغلاء الاسعار الذي حل بمعضمها وجعل الناس عاجزين ان تأمين ابسط احتياجاتهم في الشهر الفضيل.

ويحمل السوريون عزيمتهم للصوم في أعظم الاحوال ولا يخفف من وقعها التكافل التي تحفزه الايام الفضيلة والعودة الى رحاب التذرع الى الله في مشهد يكرس التكافل الاجتماعي والجهات في مواجهة حرب الحصار الظالم.

وناقش برنامج "صدى سوريا" في أحدث حلقاته موضوع "رمضان في سوريا .. حصار اقتصادي وغلاء اسعار" مع كل من الباحث الاقتصادي عمار اليوسف، و خازن غرفة تجارة حلب أيمن باشا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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رمضان في سوريا .. حصار اقتصادي وغلاء اسعار

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-04-2023