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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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غوتيريش يحث كل من له نفوذ على استخدامه لدعم جهود إنهاء العنف في السودان واستعادة النظام
امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش يندد بشدة بتفجر القتال في السودان ويناشد قادة الطرفين وقف الأعمال القتالية واستعادة السلام وبدء حوار
مصادر سودانية: هدنة لمدة 3 ساعات تدخل حيز التنفيذ في الخرطوم
وسيط الأمم المتحدة لليمن يقول لمجلس الأمن الدولي: إنها الفرصة الأهم لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب منذ 8 سنوات
وسيط الأمم المتحدة: أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية بقيادة يمنية
وسيط الأمم المتحدة: يتعين إتاحة حرية أكبر لتنقلات الأفراد والسلع في أنحاء اليمن والفتح الكامل لمطار صنعاء
مصادر سودانية: المستشار القانوني لقوات الدعم السريع يقول إن هدف هذه القوات هو الوصول لحكومة مدنية في السودان
الجيش السوداني: أبعدنا قوات الدعم السريع عن مطار الخرطوم والقيادة العامة
لجنة أطباء السودان: إخلاء مستشفى الشرطة في الخرطوم وهو الآن خارج الخدمة تماما
الجيش السوداني: القوات المسلحة تسيطر على معسكرات الدعم السريع في الفاشر بغرب البلاد
غوتيريش يحث كل من له نفوذ على استخدامه لدعم جهود إنهاء العنف في السودان واستعادة النظام
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش
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