عبد اللهيان: لن نتنازل عن حقوق إيران المائية في نهر هيرمند

العالم - ايران

وكتب وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية في تغريدة اليوم الاثنين حول محادثاته مع امير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة في سمرقند : في محادثاتي الأخيرة مع السيد متقي ، القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة في مدينة سمرقند ، أكدنا بالتفصيل على حقوق إيران المائية من نهر هيرمند .

وأوضح أن أفغانستان أكدت أيضًا تمسكها بحقوق إيران المائية ، موضحًا: لقد اتفقنا على اتخاذ إجراءات فورية.

وذكّر رئيس السلك الدبلوماسي الايراني أيضًا: لن نتنازل عن حقوق إيران المائية.

وقال أمير عبد اللهيان مخاطبا أمير خان متقي يوم الخميس وقبل المشاركة في الاجتماع الرابع للدول المجاورة لأفغانستان (إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان) بالإضافة إلى روسيا: منذ 21 شهرا كنا ننتظر تشكيل حكومة شاملة حتى نجلس معكم ونسمع كلمات طيبة منك.

واعتبر وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها أفغانستان فيما يتعلق بحقوق هيرمند المائية بأنها ضرورية لكنها غير كافية وقال : المعيار الأساسي لإيران هو الحصول على حقوقها من المياه بشكل موضوعي وملموس.

بدوره أكد متقي على جدية حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان في محاربة الإرهاب وطمأن دول الجوار بأنه لا يوجد تهديد من أفغانستان وشدد على أن الهيئة الحاكمة المؤقتة لأفغانستان ستبذل قصارى جهدها للحد من زراعة المخدرات وتهريبها.

كما دعا أمير عبد اللهيان لزيارة أفغانستان ، حيث أوضح أمير خان متقي في هذا الاجتماع التزام أفغانستان بالمعاهدات الدولية ، بما في ذلك حقوق إيران المائية ، موضحا آخر الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.