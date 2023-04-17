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الهيئة العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي: نحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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