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مصادر فلسطينية: الاعلام العبري يتحدث عن اطلاق نار على شابة فلسطينية قرب مفرق (عتصيون) شمال الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

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