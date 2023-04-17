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وسيط الأمم المتحدة: نحتاج لرؤية وقف إطلاق نار يمني وأن تمتنع الأطراف عن استخدام تدابير اقتصادية أداة للأعمال العدائية

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-04-2023