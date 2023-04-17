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رئيسي : اجماع الدول الإسلامية ضروري في إدانة اعتداءات الصهاينة

رئيسي : اجماع الدول الإسلامية ضروري في إدانة اعتداءات الصهاينة
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الايراني تضامن وإجماع الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني ، وخاصة الأعمال الوحشية لهذا الكيان في المسجد الأقصى وضد الصائمين الفلسطينيين ، بأنه ضروري ومهم .

العالم - ايران

وأعتبر آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة ، مساء اليوم الاثنين ، ان تضامن وإجماع الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإدانة اعتداءات الكيان ، لا سيما الانتهاكات التي يرتكبها هذا الكيان في المسجد الأقصى وضد الصائمين الفلسطينيين ، بأنه مهم وضروري .

وهنا رئيسي بنغلاديش حكومة وشعبا على اعتاب حلول عيد الفطر، وأوضح أن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على تطوير وتعزيز العلاقات مع دول العالم ، وخاصة الإسلامية. وأعرب عن أمله في زيادة تطوير العلاقات الطيبة بين إيران وبنغلاديش ، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل.

بدورها أدانت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش في هذا الاتصال الهاتفي بشدة الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الصائمين الفلسطينيين ، وأكدت أن دعم شعب فلسطين المظلوم وإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني هو موقف ثابت بنغلاديش حكومة وشعبا.

وفي إشارة إلى أهمية تطوير العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ، أكدت رئيسة وزراء بنغلاديش على تعزيز هذه العلاقات خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والتعاون الإقليمي للوصول إلى المستوى المنشود.

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