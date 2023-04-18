الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تسهيل اجواء العمل في مجال الاقتصاد الرقمي

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تسهيل اجواء العمل في مجال الاقتصاد الرقمي
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان جميع المسؤولين والقطاعات الحكومية مكلفون بتسهيل اجواء العمل في مجال الاقتصاد الرقمي ورفع العقبات في هذا المجال.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال ترؤسه اجتماعا مع مجموعة من ناشطي الاقتصاد الرقمي، عقد مساء الاثنين في مقر الديوان الرئاسي، اعتبر آية الله ابراهيم رئيسي الاقتصاد الرقمي بأنه قطاع يشكل جزءا جديرا بالاهتمام في اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، وأشار الى الوتيرة المتنامية لهذا الاقتصاد في بعض الدول المجاورة، وقال: ان التأخر في هذا المجال يؤدي الى خسائر لا يمكن تعويضها.

ولفت رئيس الجمهورية الى توفر الدوافع والاستعداد الباهر لدى شباب البلاد في مجال الاقتصاد الرقمي، ورأى ان من الضروري التخطيط لصيانة مهارات البلاد واستقطابها والقيام بخطوات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورأى رئيسي ان التمهيد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المهن الافتراضية من واجبات الحكومة وكذلك النقابات التي تنشط في مجال الاقتصاد الرقمي، وأكد ان دور الحكومة في مجال المهن الرقمية، يتمثل في الدعم والتوجيه والرقابة والتنظيم.

كما أكد رئيس الجمهورية على ان جميع المسؤولين والقطاعات الحكومية مكلفون بتسهيل اجواء العمل في الاقتصاد الرقمي ورفع العقبات في هذا المجال، واعتبر تعدد المراجع وإطالة عملية اصدار التراخيص من اهم العقبات في هذا الخصوص، وقال: على الاجهزة التي تتولى تنظيم هذا الموضوع، ان تنظم نشاطاتها بنحو لا يؤدي الى الإخلال في هذه المهن.

واكد على ضرورة التعليم والتدريب وكذلك ردم الفجوة الموجودة بين حجم المهارات وحجم فرص العمل في مجال الاقتصاد الرقمي.

ومن القضايا الاخرى التي ركز عليها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع؛ "تسهيل وضمان رأس المال وأرباح الاستثمار المحلي والأجنبي في الأعمال التجارية الرقمية" ، "ضمان شراء خدمات أصحاب الأعمال الافتراضية" ، "تخصيص العملة الاجنبية المناسبة لتنمية الاقتصاد الرقمي" ، "دعم تصدير التكنولوجيا والخدمات الرقمية "و" تفعيل اللجنة الخاصة لاقتصاد العملة المشفرة".

وكلف رئيس الجمهورية، المركز الوطني للفضاء الافتراضي بدراسة المقترحات المقدمة في هذا الاجتماع لإعداد مشروع قانون للسيطرة على مخاطر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وكذلك لإنشاء مجلس المنافسة للاقتصاد الرقمي وأكد أن حصة الاقتصاد الرقمي في البلاد البالغة 7 في المائة يجب ايصالها في خطوة اولى إلى 10٪ ومن ثم زيادتها بصورة اكبر في الخطوات اللاحقة بمساعدة الشركات المعرفية التي ارتفع عددها من 5000 إلى 8000 شركة في الوقت الحاضر.

روابط ذات صلة

رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية

رئيس الجمهورية يعيّن المشرف على وزارة الجهاد الزراعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اثر انهاء القراءة الثانية لقانون الموازنة.. الحلبوسي يدعو لاستضافة وزراء ومسؤولين والبنك المركزي

الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان وتأكدنا من ذلك

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تسهيل اجواء العمل في مجال الاقتصاد الرقمي

امير عبداللهيان يبحث مع نظيرته البلجيكية بشان احدث تطورات العلاقات بين البلدين

محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والعماني

280 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى