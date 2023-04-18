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إحياء ليوم القدس العالمي..

حزب الله ينظم أنشطة رياضية في صيدا والجوار بجنوب لبنان

حزب الله ينظم أنشطة رياضية في صيدا والجوار بجنوب لبنان
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

نظم حزب الله أنشطة رياضية وشبابية مختلفة في مدينة صيدا وعدد من بلدات الجوار، وذلك بمناسبة أحياء ليوم القدس العالمي.

العالم_لبنان

في مدينة صيدا نظمت التعبئة الرياضية دورة على صعيد الفرق التابعة لعدد من الجمعيات شاركت فيها جمعيات، ألقى، السنابل، النور، والفرقان على مدى يومين.

وتأهل للمباراة النهائية فريق السنابل وفريق الفرقان وفاز فريق السنابل بالدورة بنتيجة 3-0.

وأقامت التعبئة الرياضية دورات في كرة القدم في حارة صيدا وينعفول وحومين التحتا بالمناسبة بين عدد من الفرق المحلية على مدى 4 أيام.

كما نظمت التعبئة الرياضية في قطاع صيدا دورات بطولة في كرة الطاولة احتفاء بالمناسبة في حارة صيدا وكفر حتى لأعمال مختلفة شارك فيها 55 لاعبًا.

وفي السياق، واحياء للمناسبة نظمت التعبئة التربوية في حزب الله في قطاع صيدا معرضًا تحت عنوان شهداء على طريق القدس عند الكورنيش البحري في الغازية، تضمنت فعاليات المعرض كلمة باسم حركة الجهاد الاسلامي، تلاها نائب رئيس رابطة بيت المقدس محمد الحاج موسى وكلمه التعبئة التربوية ألقاها قاسم حيدر معاون مسؤول الملف الشبابي والجامعي، بحضور مسؤول القسم الشبابي المركزي علي الحاج حسن, مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، ورؤساء وممثلي المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية والفلسطينية في صيدا والجوار وحشد شبابي وطلابي.

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