الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما يحيي الدولة في الشام 'قيادة وشعبا'..

'السوري القومي الاجتماعي' يهنئ بعودة قيادات شعوب العرب الى سوريا

'السوري القومي الاجتماعي' يهنئ بعودة قيادات شعوب العرب الى سوريا
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له أمس الاثنين “في عيد الجلاء والاستقلال نحيي الدولة في الشام -قيادةً وجيشًا- التي صمدت لسنواتٍ وهي تردع مشاريع التقسيم والاستعمار الجديدة، لاعادة اجلاء كل الجيوش التي حاولت احتلال بلادنا من أجل تغيير شكل الخارطة السياسية للمنطقة اولًا ولسرقة النفط والموارد الطبيعية ثانيا”.

العالم - لبنان

وتابع البيان “في العيد السابع والسبعين لجلاء آخر محتلٍّ فرنسيّ، يهنّئ الحزب القومي الشعوب العربية، على استفاقة قياداتها وعودتهم جميعًا إلى سورية”، وقال إن “عودة العرب في هذا التوقيت تحديدًا يؤكّد أن الحاجة للشام من أجل تثبيت سقوط مشاريع ضرب المنطقة سياسيًا واقتصاديًا هو أمر ملحّ، واعتراف عربي كامل بأن من سقط هو من خطّط لاسقاط الدولة”.

واضاف البيان “في ذكرى دحر آخر جندي فرنسي من بلادنا، نؤكّد أن الدولة في الشام ارتدت عباءة الصراع مع المشروع اليهودي في المنطقة مهما كانت أدواته، وأنها في هذه الحرب متقدمة جدا وبصماتها واضحة على طول الخط في مختلف كيانات الأمة، وتحديدا في لبنان وفلسطين”.

المصدر: "موقع المنار" عن "الوكالة الوطنية للاعلام"

روابط ذات صلة

استياء أميركي من عودة العلاقات العربية مع سوريا

هل رفعت الامم المتحدة 'الفيتو' عن لقاء الاسد؟

بشار الأسد في زيارة رسمية للإمارات استثنائية بكل شيء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حميدتي يغرد: ستكون لدينا دعوة أخرى للحوار

شاهد بالفيديو.. قيادي بالجيش الايراني: مستعدون للدفاع عن الحدود

رئیس الجمهوریة قواتنا المسلحة تضمن أمن المنطقة

إصابة مستوطنين في عملية اطلاق نار بالقدس المحتلة + فيديو

سياسيون تونسيون: توقيف الغنوشي تطور خطير هدفه التنكيل بالمعارضين

فيما يحيي الدولة في الشام 'قيادة وشعبا'.. 'السوري القومي الاجتماعي' يهنئ بعودة قيادات شعوب العرب الى سوريا