'السوري القومي الاجتماعي' يهنئ بعودة قيادات شعوب العرب الى سوريا

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وتابع البيان “في العيد السابع والسبعين لجلاء آخر محتلٍّ فرنسيّ، يهنّئ الحزب القومي الشعوب العربية، على استفاقة قياداتها وعودتهم جميعًا إلى سورية”، وقال إن “عودة العرب في هذا التوقيت تحديدًا يؤكّد أن الحاجة للشام من أجل تثبيت سقوط مشاريع ضرب المنطقة سياسيًا واقتصاديًا هو أمر ملحّ، واعتراف عربي كامل بأن من سقط هو من خطّط لاسقاط الدولة”.

واضاف البيان “في ذكرى دحر آخر جندي فرنسي من بلادنا، نؤكّد أن الدولة في الشام ارتدت عباءة الصراع مع المشروع اليهودي في المنطقة مهما كانت أدواته، وأنها في هذه الحرب متقدمة جدا وبصماتها واضحة على طول الخط في مختلف كيانات الأمة، وتحديدا في لبنان وفلسطين”.

المصدر: "موقع المنار" عن "الوكالة الوطنية للاعلام"